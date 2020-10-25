Президент України Володимир Зеленський відреагував на місцеві вибори в Україні 2020. Він зазначив, що, на відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори.

– Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна.

Президент зазначив, що українські політики все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного, шукати компроміси, співпрацювати. Тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна.

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Також Володимир Зеленський додав, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент. Він пояснив, що важливість місцевих виборів 2020 полягає у тому, що саме місцева влада вирішує конкретні питання тут і зараз і забезпечує комфортне та якісне життя.

– За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей. Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками.

Місцеві вибори 2020 в Україні відбулися 25 жовтня. Офіційні результати голосування повинні оголосити до 6 листопада включно. Однак перші результати екзит-полу на виборах 2020 ви можете переглянути в нашому матеріалі.