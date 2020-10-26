PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Другий тур виборів може пройти у грудні – умова

Другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

Згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати мають бути встановлені до 6 листопада.

А відповідно до Виборчого кодексу, в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, другий тур виборів мера має пройти упродовж трьох тижнів.

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020 склала 36,88% – ЦВК опрацювала 100% протоколів

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик пояснив, що в разі оскарження, другий тур відкладеться ще на тиждень.

– На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим більше ніхто не сказав, що ці результати не будуть оскаржені.

В такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд — це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня, — сказав заступник голови ЦВК.

Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.

Джерело: Костянтин Хівренко

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка