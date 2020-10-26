Сергей Притула: биография, программа и рейтинг кандидата на пост мэра Киева

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. На пост мэра Киева свою кандидатуру выдвинул Сергей Притула (Голос). По данным экзитпола он набрал 8,3% голосов.

Сейчас рейтинг возглавляет действующий мэр Киева Виталий Кличко, он набрал 47,8% голосов.

Партия Голос решила выдвинуть Притулу на местные выборы в Киеве 11 августа.

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Биография Сергея Притулы

Родился в 1981 году в городе Збараж Тернопольской области.

В конце 1990-х поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, много времени уделял КВН, художественной самодеятельности, был членом многих молодежных объединений.

В 2000-2001 году жил в Лондоне, где сначала учился, а потом начал работать в разных сферах (грузчик, помощник на кухне в ресторане, строитель, официант).

После возвращения в Украину продолжил обучение и гастролировал с командой КВН.

Уже в 2002 году начинает карьеру на телевидении. В течение всего времени успел поработать на таких каналах, как ICTV, Интер, Новый канал, СТБ и UA Перший.

В 2006-2009 годах снимался в известном проекте Comedy Club Украина.

Наибольшую популярность принесло 100-серийное скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), снятое и спродюсированное совместно с юмористом Андреем Молочным.

Вскоре стал идейным вдохновителем и одним из участников развлекательного шоу Варьяты, которое впервые появилось на телевидении в 2016 году.

С 2017 года — постоянный ведущий украинского нацотбора на Евровидение.

В конце 2018 года стал ведущим проекта Новые лидеры на телеканале ICTV.

Озвучил ряд зарубежных мультфильмов, является обладателем четырех наград премии Телетриумф.

С начала боевых действий на Донбассе занимается волонтерской деятельностью — по состоянию на начало 2020 года благодаря ему на нужды армии было передано около 40 млн грн.

Кроме помощи украинским военным на Востоке, за свой счет содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны в Тернополе.

Награжден орденами За заслуги III степени и Народный Герой Украины.

В браке с первой женой родился сын Дмитрий.

Сейчас женат во второй раз, с женой Екатериной воспитывают общую дочь Соломию.

Программа кандидата в мэры Сергея Притулы

Девиз предвыборной кампании Притулы — Киев без напрягов. В своей программе он акцентирует внимание на решении проблем хаотичной застройки города, ненадлежащей транспортной развязки, недостаточного количества парковочных мест, отсутствия возможностей реализовать бизнес-потенциал.

Кандидат обещает наладить работу общественного транспорта, построить новые парки и зоны отдыха, создать дополнительные рабочие места.

Несколько ключевых тезисов из программы:

умное планирование без агрессивной застройки;

современные дорожные развязки без пробок;

парковки в городе должны быть упорядочены;

возможность реализовать собственный бизнес-потенциал;

рабочие места для молодежи, людей в возрасте 40-60 лет и лиц с инвалидностью;

современные общественные пространства, где люди смогут как отдохнуть, так и поработать;

гармоничное развитие дорог и общественного транспорта;

развитие новых районов и зон отдыха.

Выборы мэра Киева 2020

25 октября 2020 киевляне проголосовали за главу Киевского городского совета. В гонках приняли участие кандидаты от ключевых партий — Слуга народа, Родина, ЕС, ОПЗЖ.

Сейчас известны результаты экзитпола в Украине. Избирательные участки подсчитывают голоса.