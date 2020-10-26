Впервые в октябре депутаты собрались не для рассмотрения госбюджета, а послушать президента.

Встречали Владимира Зеленского в Раде не с пустыми руками. Одни принесли какие-то документы, другие — плакаты. Слуги народа, как это всегда бывает, засыпали овациями.

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Причем его речь прерывали аплодисментами более 30 раз. Особенно старалась представительница монобольшинства Галина Третьякова.

Но далеко не все разделяли такой энтузиазм, некоторые откровенно скучали. В зависимости от политической принадлежности разошлись и оценки президентского выступления.

Сам же Зеленский свое ежегодное обращение к парламенту сразу назвал нетрадиционным, превратив его в отчет о выполнении своей предвыборной программы.

Такая тактика, еще и за несколько дней до местных выборов, по мнению специалистов, была выбрана неслучайно. Полную версию послания президент предложил скачать с помощью специального QR-кода.

Также он анонсировал электронное голосование на следующих президентских выборах. Но оппозиционеров все равно не убедил.

Среди своих достижений он также назвал прекращение огня на Донбассе – самое продолжительное за время всей войны. И хотя боевики постоянно нарушают режим тишины, человеческих потерь стало все же на порядок меньше.

А вот на другом фронте — коррупционном, похвастаться нечем. Пока же Зеленский оценил работу правоохранителей как неудовлетворительную и даже пригрозил им отставками.

Впрочем, у Венедиктовой еще есть время до конца года, чтобы показать результат. Дальше — президент обещает кадровые выводы. Вместе с тем, по его словам, головы могут полететь и в правительстве.

Сильнее всего шатается кресло под министром экономики Петрашко. С предложением о его увольнении уже даже зарегистрировали постановление в парламенте.

Коснуться кадровые ротации могут и Офиса президента. По информации из различных источников, после выборов могут уволить заместителей Ермака Сергея Трофимова и Юлию Ковалив.

Неспокойно и в парламенте, где в очередной раз штормит фракцию монобольшинства. Причем этого не скрывают уже и сами слуги народа.

Начались разговоры даже о расколе монобольшинства на две партии или привлечении к коалиции других политсил — после местных выборов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эксклюзивном интервью Фактам тижня признает, что дискуссия о переформатировании работы Слуги народа в парламенте действительно ведется. Но о распаде речь не идет.

Не видит спикер оснований и для роспуска Рады. Даже если в опросе президента украинцы поддержат сокращение депутатов до 300 — это не будет иметь юридической силы.

Хотя многое будет зависеть от результатов местных выборов и от поведения в Раде самых слуг.

Но впереди у депутатов очередное испытание — принятие бюджета на следующий год. Именно это голосование, возможно, и даст всем ответ, есть ли порох у монобольшинства или уже нет.

Реакция Зеленского на местные выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на местные выборы в Украине 2020. Он отметил, что в отличие от некоторых наших соседей, мы действительно имеем большую роскошь — свободные выборы.

Президент отметил, что украинские политики все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга, искать компромиссы, сотрудничать. Поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична.