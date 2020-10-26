Вперше у жовтні депутати зібралися не для розгляду держбюджету, а послухати президента.

Зустрічали Володимира Зеленського в Раді не з порожніми руками. Одні принесли якісь документи, інші – плакати. Слуги народу, як це завжди буває, засипали оваціями.

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Причому його промову переривали оплесками понад 30 разів. Особливо старалася представниця монобільшості Галина Третьякова.

Та далеко не всі поділяли такий ентузіазм, дехто відверто нудьгував. У залежності від політичної приналежності розійшлися й оцінки президентського виступу.

Сам же Зеленський своє щорічне звернення до парламенту одразу назвав нетрадиційним, перетворивши його на звіт про виконання власної передвиборчої програми.

Така тактика, та ще й за кілька днів до місцевих виборів, на думку фахівців, була обрана невипадково. Повну версію послання президент запропонував завантажити за допомогою спеціального QR-коду.

Також він анонсував електронне голосування на наступних президентських виборах. Але опозиціонерів все одно не переконав.

Серед своїх досягнень він також назвав припинення вогню на Донбасі – найдовше за

увесь період війни. І хоча бойовики постійно порушують режим тиші, людських втрат стало все ж менше.

А ось на іншому фронті – корупційному, похвалитися нічим. Поки ж Зеленський оцінив роботу правоохоронців як незадовільну і навіть пригрозив їм відставками.

Втім, у Венедіктової ще є трохи часу – до кінця року, аби показати результат. Далі – президент обіцяє кадрові висновки. Разом з тим, за його словами, голови можуть полетіти і в уряді.

Найсильніше хитається крісло під міністром економіки Петрашком. З пропозицією про його звільнення вже навіть зареєстрували постанову в парламенті.

Торкнутися кадрові ротації можуть і Офісу президента. За інформацією з різних джерел, після виборів можуть звільнити заступників Єрмака Сергія Трофімова та Юлію Ковалів.

Неспокійно і в парламенті, де вчергове штормить фракцію монобільшості. Причому цього не приховують вже й самі слуги народу.

Розпочалися розмови навіть про розкол монобільшості на дві партії чи залучення до коаліції інших політсил – після місцевих виборів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня визнає, що дискусія про переформатування роботи Слуги народу в парламенті дійсно ведеться. Але про розпад не йдеться.

Не бачить спікер підстав і для розпуску Ради. Навіть якщо в опитуванні президента українці підтримають скорочення депутатів до 300 – це не матиме юридичної сили.

Хоча чимало залежатиме від результатів місцевих виборів та й від правильної поведінки у Раді самих слуг.

Та попереду в депутатів чергове випробування – ухвалення бюджету на наступний рік. Саме це голосування, можливо, й дасть усім відповідь, чи є порох у монобільшості, чи вже ні.

Реакція Зеленського на місцеві вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на місцеві вибори в Україні 2020. Він зазначив, що на відміну від деяких наших сусідів, ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори.

Президент зазначив, що українські політики все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного, шукати компроміси, співпрацювати. Тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна.