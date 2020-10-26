Три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от Covid-19 займут около года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
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— Нам надо пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал полноценной вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. В Украине сейчас подбирается соответствующее производство.
Если ожидания наши сбудутся, и действительно производитель и выбранный им путь мы пройдем нормально, то уже через год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19, — отметил глава Минздрава.
20 октября украинские исследователи представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследований кандидата в вакцины против коронавируса.
Они продолжались шесть месяцев и включали наличие нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.
Эта разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.