Три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от Covid-19 займут около года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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— Нам надо пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал полноценной вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. В Украине сейчас подбирается соответствующее производство.

Если ожидания наши сбудутся, и действительно производитель и выбранный им путь мы пройдем нормально, то уже через год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19, — отметил глава Минздрава.