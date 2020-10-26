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Факти / Україна / Суспільство

Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік – Степанов

Три етапи клінічних випробувань українського кандидата у вакцини від Covid-19 займуть близько одного року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

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 – Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат у вакцини став повноцінною вакциною. Для цього потрібно пройти три фази клінічних досліджень. В Україні зараз підбирається відповідне виробництво.

Якщо очікування наші збудуться, і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже через  рік, ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від Covid-19, – зазначив очільник МОЗ.

20 жовтня українські дослідники представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази досліджень кандидата у вакцини проти коронавірусу.

Вони тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу у культурі інфікованих клітин людини.

Ця розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

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