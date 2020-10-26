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Факты / Украина / Политика

Всенародный опрос Зеленского: проработали 74% ответов

По результатам президентского опроса уже обработаны 74% анкет. Приняли участие в опросе в 5 млн человек.

Руководитель предвыборного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что всенародный опрос от президента Владимира Зеленского проводила компания Зе медиа.

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Также он сообщил, что первый вопрос, который будут поднимать в Верховной Раде Украины — уменьшение количества нардепов до 300 человек.

В облсоветах результаты местных виборов будут представлены где-то на 20%. Также будут минимум 146 своих голов ОТГ.

  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
  • опитування зеленського
Всенародный опрос Зеленского: проработали 74% ответов / 5 фотографий

Результаты опроса Зеленского

Точные результаты всенародного опроса 5 вопросов инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, будут обнародованы 26 октября вечером.

Опрос проводился в день местных выборов 25 октября рядом с избирательными участками.

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