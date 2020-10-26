За результатами президентського опитування опрацьовано 80% папірців. Взяли участь в опитуванні до 5 млн людей.

Керівник передвиборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що всенародне опитування від президента Володимира Зеленського проводила компанія Зе медіа.

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Також він повідомив, що перше питання, яке будуть порушувати у Верховній Раді України – зменшення кількості нардепів до 300 осіб.

В облрадах результати місцевих виборів 2020 будуть представлені десь на 20%. Також матимуть щонайменше 146 своїх голів ОТГ.



















Всенародне опитування Зеленського: опрацювали 80% відповідей / 5 фотографий

Результати опитування Зеленського

Точні результати всенародного опитування 5 запитань ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, будуть оприлюднені 26 жовтня ввечері.

Опитування проводилося у день місцевих виборів 25 жовтня поруч з виборчими дільницями.