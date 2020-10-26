За результатами президентського опитування опрацьовано 80% папірців. Взяли участь в опитуванні до 5 млн людей.
Керівник передвиборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що всенародне опитування від президента Володимира Зеленського проводила компанія Зе медіа.
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Також він повідомив, що перше питання, яке будуть порушувати у Верховній Раді України – зменшення кількості нардепів до 300 осіб.
В облрадах результати місцевих виборів 2020 будуть представлені десь на 20%. Також матимуть щонайменше 146 своїх голів ОТГ.
Результати опитування Зеленського
Точні результати всенародного опитування 5 запитань ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, будуть оприлюднені 26 жовтня ввечері.
Опитування проводилося у день місцевих виборів 25 жовтня поруч з виборчими дільницями.