Явка почти 37% на местных выборах 2020 — неплохая по ряду причин, считает руководитель гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

— Во-первых, это местные выборы. Например, на регулярных выборах в 2015 году была 46,5%, но тогда не было коронавируса. И минус 10% — это незначительный показатель. В ситуации, когда у нас нет досрочного почтового голосования, как во многих странах ЕС или в США, явка суперактивная — это 50-55% для Украины, — пояснила она.

Она также рассказала, что во время голосования на 89% избирательных участков вообще не было нарушений.

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— Вместе с тем были нарушения процедурные — с выдачей бюллетеней, разглашением их содержания и тайной голосования. Такие нарушения были на 7,5% участков, — уточнила Айвазовская.

По ее словам, серьезные нарушения зафиксированы лишь на 1% участков, что является неплохим показателем.

Результаты местных выборов 2020

В Украине обработали 100% протоколов после голосования на местных выборах 2020.

Явка, по данным ЦИК, составила 36,88%, или 10 556 621 избиратель.

Результаты должны обнародовать до 6 ноября включительно.