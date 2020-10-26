Явка майже 37% на місцевих виборах 2020 – непогана з ряду причин, вважає керівник громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

– По-перше, це місцеві вибори. Наприклад, на регулярних виборах у 2015 році була 46,5%, але тоді не було коронавірусу. І мінус 10% – це незначний показник. В ситуації, коли у нас немає дочасного поштового голосування, як у багатьох країнах ЄС чи у США, явка суперактивна – це 50-55% для України, – пояснила вона.

Вона також розповіла, що під час голосування на 89% виборчих дільниць взагалі не було порушень.

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– Водночас були порушення процедурні – з видачею бюлетенів, розголошення їх змісту та таємницею голосування. Такі порушення були на 7,5% дільниць, – уточнила Айвазовська.

За її словами, серйозні порушення зафіксовані лише на 1% дільниць, що є непоганим показником.

Результати місцевих виборів 2020

В Україні опрацювали 100% протоколів після голосування на місцевих виборах 2020.

Явка, за даними ЦВК, склала 36,88 %, або 10 556 621 виборець.

Результати повинні оприлюднити до 6 листопада включно.