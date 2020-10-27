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Факти / Україна / Суспільство

Ампутація і глибокі рани: подробиці нападу акули на українських туристів в Єгипті

Посольство України в Єгипті попереджає, що на східному узбережжі Синайського півострова у Червоному морі заборонено займатися дайвінгом і снорклінгом без спеціального дозволу.

Відповідну заяву відомство зробило через те, що 25 жовтня у Єгипті поблизу міста Шарм ель-Шейх, українські туристи, мати і син, зазнали нападу акули під час підводного плавання.

Їх терміново було доставлено до міської лікарні Sharm International Hospital, де надано медичну допомогу.

– Мати отримала глибокі рани від укусів хижака. Дитина ж зазнала серйозніших травм: у неї була ампутована верхня кінцівка нижче ліктя, наявні глибокі рани на спині, – повідомили в посольстві.

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Жінка вже переведена до стаціонару лікарні, а дитина залишається в реанімації, їй надається хірургічна допомога.

Напад акули

У Єгипті під час дайвінгу на відпочинку акула напала на сім’ю українців. 12-річний хлопчик потрапив до реанімації, лікарі не змогли врятувати його поранену руку та готуються до проведення другої операції.

Джерело: МЗС

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