Мы в опасной фазе: Айвазовская о качестве подсчета голосов

Сравнивая выборы 2020 и 2015 годов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления сети Опора Ольга Айвазовская.

— Во время подсчета голосов в 2015 году были нарушения на 17% избирательных участков по всей Украине. Сегодня — это 10%.

И еще важная цифра, на которую надо ориентироваться, сколько членов комиссии оставили особое мнение в протоколе о подсчете на УИК. Знаете сколько? 0,66.