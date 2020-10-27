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Факты / Украина / Политика

Мы в опасной фазе: Айвазовская о качестве подсчета голосов

Сравнивая выборы 2020 и 2015 годов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления сети Опора Ольга Айвазовская.

— Во время подсчета голосов в 2015 году были нарушения на 17% избирательных участков по всей Украине. Сегодня — это 10%.

И еще важная цифра, на которую надо ориентироваться, сколько членов комиссии оставили особое мнение в протоколе о подсчете на УИК. Знаете сколько? 0,66.

Специалист считает, что потенциальные представители местной власти и элиты просто разорвут государство, если начнут проводить массовый перерасчет голосов на участках.

— Где-то забрали три голоса, где-то — пять и изменился результат. Потому что, если государство не может обеспечить честный результат в финале, то очевидно и местное самоуправление не будет честно уважать центральную власть и соответственно мы будем иметь пятилетний цикл, когда местные советы начнут парад политических заявлений.

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Айвазовская отметила, что сейчас политики делают эмоциональные заявления на фоне послевыборной усталости.

— Но поймите, что когда со стороны на это смотришь, то понимаешь насколько мы в опасной фазе.

Результаты местных выборов 2020

В Украине обработали 100% протоколов после голосования на местных выборах 2020.

Явка, по данным ЦИК, составила 36,88%, или 10 556 621 избиратель.

Результаты должны обнародовать до 6 ноября включительно.

Источник: Свобода слова

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