Ми в небезпечній фазі: Айвазовська про якість підрахунку голосів

Порівнюючи вибори 2020 та 2015 років, спостерігається велика різниця у якості підрахунку голосів.

Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявила голова правління мережі Опора Ольга Айвазовська.

– Під час підрахунку голосів у 2015 році були порушення на 17% виборчих дільниць по всій Україні. Сьогодні – це 10%.

І ще важлива цифра, на яку треба орієнтуватися, скільки членів комісії залишили окрему думку в протоколі про підрахунок на ДВК. Знаєте скільки? 0,66.