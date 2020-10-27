Ми в небезпечній фазі: Айвазовська про якість підрахунку голосів

Порівнюючи вибори 2020 та 2015 років, спостерігається велика різниця у якості підрахунку голосів.
Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявила голова правління мережі Опора Ольга Айвазовська.
– Під час підрахунку голосів у 2015 році були порушення на 17% виборчих дільниць по всій Україні. Сьогодні – це 10%.
І ще важлива цифра, на яку треба орієнтуватися, скільки членів комісії залишили окрему думку в протоколі про підрахунок на ДВК. Знаєте скільки? 0,66.
Фахівець вважає, що потенційні представники місцевої влади та еліти просто роздеруть державу, якщо почнуть проводити масовий перерахунок голосів на дільницях.
– Десь забрали три голоси, десь – п’ять і змінився результат. Бо якщо держава не може забезпечити чесний результат у фіналі, то очевидно і місцеве самоврядування не буде чесно поважати центральну владу і відповідно ми матимемо п’ятирічний цикл, коли місцеві ради почнуть парад політичних заяв.
Читайте: Крах заходів щодо захисту від Covid-19 і нова система: Опора оцінила місцеві вибори
Айвазовська наголосила, що наразі політики роблять емоційні заяви на фоні післявиборчої втоми.
– Але зрозумійте, що коли збоку на це спостерігаєш, то розумієш наскільки ми в небезпечній фазі.
Результати місцевих виборів 2020
В Україні опрацювали 100% протоколів після голосування на місцевих виборах 2020.
Явка, за даними ЦВК, склала 36,88 %, або 10 556 621 виборець.
Результати повинні оприлюднити до 6 листопада включно.