Окружний адміністративний суд Києва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників протягом місяця.

Таке рішення суд виніс, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.

– Після ухвалення рішення КСУ Ситник Артем з 28.08.2020 р. достроково втратив повноваження директора НАБУ.

Тепер один з його заступників зобов’язаний був приступити до виконання обов’язків директора НАБУ, однак не зробив цього.

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Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ.

Однак міністр юстиції Денис Малюська заявив, що відомство не може і не буде цього робити.

– Мін’юст не може вносити зміни до ЄДР, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться у реєстрах вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР лише за результатами розгляду таких скарг.

Очільник міністерства наголосив на тому, що часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули.

Рішення Конституційного суду

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

Таким чином, розглядаючи позов, ОАСК виявив невиконання рішення Конституційного Суду.

Джерело: ОАСК