Сіярто назвав “жалюгідною” заборону на в’їзд в Україну угорських чиновників

Рішення України заборонити в’їзд двом угорським чиновникам за агітацію на Закарпаття під час місцевих виборів є ”недружнім кроком”.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у себе на Facebook.

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– Заборона в’їзду двом угорським високопосадовцям під час місцевих виборів є жалюгідною. Цим Україна спрямовує меседж, що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль по євроатлантичної інтеграції, – сказав Сіярто.

Будапешт поки не отримав офіційного повідомлення про цю заборону.

Втручання у вибори

26 жовтня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини.

У день місцевих виборів, 25 жовтня, офіційні представники країни агітували за політичну силу угорського походження – Партію угорців України.

Джерело: Петер Сіярто