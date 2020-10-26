Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам

Из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые во время этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них — это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

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Также Дмитрий Кулеба добавил, что уже инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

Министр заверил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет делать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать украинскими интересами и законодательством.

Вмешательство в выборы

26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии.

В день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую политсилу венгерского происхождения — Партию венгров Украины.