В Одессе в здании избирательной комиссии нашли дымовую гранату

В Одессе в помещении Территориальной избирательной комиссии нашли гранату. На место происшествия, в Малиновскую райгосадминистрацию, прибыла группа полиции, взрывотехники и кинологи.
Специалисты изъяли взрывчатое вещество в туалете, им оказалась собственноручно изготовленная дымовая граната.
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Информация о происхождении опасного предмета отсутствует. После того, как его изъяли, комиссия продолжила работать в обычном режиме.
Фейковые минирования на участках
27 октября в полицию поступило два фейковые сообщение о минировании избирательных участков.
На участки в Одесской и Киевской областях прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время проверок взрывчатых веществ не обнаружили.