В Одессе в помещении Территориальной избирательной комиссии нашли гранату. На место происшествия, в Малиновскую райгосадминистрацию, прибыла группа полиции, взрывотехники и кинологи.

Специалисты изъяли взрывчатое вещество в туалете, им оказалась собственноручно изготовленная дымовая граната.

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Информация о происхождении опасного предмета отсутствует. После того, как его изъяли, комиссия продолжила работать в обычном режиме.











В Одессе в здании избирательной комиссии нашли дымовую гранату / 3 фотографии

Фейковые минирования на участках

27 октября в полицию поступило два фейковые сообщение о минировании избирательных участков.

На участки в Одесской и Киевской областях прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время проверок взрывчатых веществ не обнаружили.