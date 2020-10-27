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Факты / Происшествия

В Одессе в здании избирательной комиссии нашли дымовую гранату

В Одессе в помещении Территориальной избирательной комиссии нашли гранату. На место происшествия, в Малиновскую райгосадминистрацию, прибыла группа полиции, взрывотехники и кинологи.

Специалисты изъяли взрывчатое вещество в туалете, им оказалась собственноручно изготовленная дымовая граната.

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Информация о происхождении опасного предмета отсутствует. После того, как его изъяли, комиссия продолжила работать в обычном режиме.

  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
В Одессе в здании избирательной комиссии нашли дымовую гранату / 3 фотографии

Фейковые минирования на участках

27 октября в полицию поступило два фейковые сообщение о минировании избирательных участков.

На участки в Одесской и Киевской областях прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время проверок взрывчатых веществ не обнаружили.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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