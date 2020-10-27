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Факти / Надзвичайні події

В Одесі в будівлі виборчої комісії знайшли димову гранату

В Одесі у приміщенні Територіальної виборчої комісії знайшли гранату. На місце події, до Малиновської райдержадміністрації, прибула група поліції, вибухотехніки та кінологи.

Фахівці вилучили вибухову речовину у туалеті, нею виявилась власноруч виготовлена димова граната.

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Інформація про походження небезпечного предмету відсутня. Після того, як його вилучили, комісія продовжила працювати у звичному режимі.

  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
  • вилучення гранати Одеса
В Одесі в будівлі виборчої комісії знайшли димову гранату / 3 фотографии

Фейкові мінування на дільницях

27 жовтня до поліції надійшло два фейкові повідомлення про мінування виборчих дільниць.

До дільниць в Одеській та Київській областях прибули працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час перевірок вибухових речовин не виявили.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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