В Одесі у приміщенні Територіальної виборчої комісії знайшли гранату. На місце події, до Малиновської райдержадміністрації, прибула група поліції, вибухотехніки та кінологи.

Фахівці вилучили вибухову речовину у туалеті, нею виявилась власноруч виготовлена димова граната.

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Інформація про походження небезпечного предмету відсутня. Після того, як його вилучили, комісія продовжила працювати у звичному режимі.











В Одесі в будівлі виборчої комісії знайшли димову гранату / 3 фотографии

Фейкові мінування на дільницях

27 жовтня до поліції надійшло два фейкові повідомлення про мінування виборчих дільниць.

До дільниць в Одеській та Київській областях прибули працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час перевірок вибухових речовин не виявили.