PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

600 грн и трансфер: в Киеве задержали двух человек за подкуп избирателей

В Киеве двое мужчин в возрасте 30 и 29 лет организовали схему подкупа избирателей через мессенджер.

Преступники искали в сети людей, которые согласятся проголосовать за определенного кандидата за денежное вознаграждение.

Они провели для них специальный инструктаж, а затем организовали трансфер в участок в Василькове.

За один голос предлагали неправомерную выгоду в размере 600 грн.

Читайте: В Одессе в здании избирательной комиссии нашли дымовую гранату

При перевозке избирателей полиция остановила злоумышленников. В автомобиле обнаружили ряд доказательств, в частности списки с фамилиями определенных кандидатов, за которых нужно было отдать голос на соответствующем участке.

Также был изъят пакет с порошкообразным веществом, устройство для курения, взрыватели и корпуса гранат.

Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

  • підкуп виборів Київ
  • підкуп виборів Київ
  • підкуп виборів Київ
  • підкуп виборів Київ
600 грн и трансфер: в Киеве задержали двух человек за подкуп избирателей / 2 фотографии

В Киеве наблюдателя подозревают в подкупе избирателей

В столице официальный наблюдатель от одной из политических партий занимался подкупом избирателей. Мужчина предлагал людям 500 грн, если те отдадут свой голос за кандидатов из его партии.

За совершение такого преступления ему грозит до семи лет заключения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка