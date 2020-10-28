В Киеве двое мужчин в возрасте 30 и 29 лет организовали схему подкупа избирателей через мессенджер.

Преступники искали в сети людей, которые согласятся проголосовать за определенного кандидата за денежное вознаграждение.

Они провели для них специальный инструктаж, а затем организовали трансфер в участок в Василькове.

За один голос предлагали неправомерную выгоду в размере 600 грн.

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При перевозке избирателей полиция остановила злоумышленников. В автомобиле обнаружили ряд доказательств, в частности списки с фамилиями определенных кандидатов, за которых нужно было отдать голос на соответствующем участке.

Также был изъят пакет с порошкообразным веществом, устройство для курения, взрыватели и корпуса гранат.

Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.







600 грн и трансфер: в Киеве задержали двух человек за подкуп избирателей / 2 фотографии

В Киеве наблюдателя подозревают в подкупе избирателей

В столице официальный наблюдатель от одной из политических партий занимался подкупом избирателей. Мужчина предлагал людям 500 грн, если те отдадут свой голос за кандидатов из его партии.

За совершение такого преступления ему грозит до семи лет заключения.