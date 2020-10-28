У Києві двоє чоловіків віком 30 та 29 років організували схему підкупу виборців через месенджер.

Злочинці шукали в мережі людей, які погодяться проголосувати за визначеного кандидата за грошову винагороду.

Вони провели для них спеціальний інструктаж, а потім організували трансфер до дільниці у Василькові.

За один голос пропонували неправомірну вигоду у розмірі 600 грн.







600 грн і трансфер: у Києві затримали двох осіб за підкуп виборців / 2 фотографии

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Під час перевезення виборців поліція зупинила зловмисників. В автомобілі виявили низку доказів, зокрема списки з прізвищами визначених кандидатів, за яких потрібно було віддати голос на відповідній дільниці.

Також було вилучено пакет з порошкоподібною речовиною, пристрій для куріння, підривачі та корпуси гранат.

Фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві спостерігача підозрюють у підкупі виборців

У столиці офіційний спостерігач від однієї з політичних партій займався підкупом виборців. Чоловік пропонував людям 500 грн, якщо ті віддадуть свій голос за кандидатів з його партії.

За скоєння такого злочину йому загрожує до семи років ув’язнення.