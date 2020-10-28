25 октября в Украине прошли местные выборы. Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.

Организация призвала правоохранителей провести беспристрастное расследование и найти виновных в нарушении избирательного законодательства.

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Во время избирательного процесса полиция открыла более десяти дел, связанных с фальсификацией. В заявлении представители партии отметили, что уже появилась информация о подкупе избирателей в городе Васильков.

— По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается, — сообщила партия.

Депутат Голоса Ярослав Железняк отметил, что они пошли на выборы, чтобы остановить коррупционные схемы, масштабное злоупотребление властью и беспорядок. Васильков, по его словам, пример таких действий.

ОБСЕ оценила местные выборы 2020

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) оценило проведение местных выборов 25 октября в Украине. Там отметили профессионализм работы ЦИК. Но указали на политизированность отдельных ТИК. Организация заявила, что выборы прошли на высоком уровне.

Источник: партія Голос

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