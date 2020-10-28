25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Партія Голос вимагає визнати результати виборів у Василькові недійсними. Вони не задоволені великою кількістю підозр у фальсифікації підрахунку голосів.

Організація закликала правоохоронців провести неупереджене розслідування та знайти винних у порушенні виборчого законодавства.

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Під час виборчого процесу поліція відкрила більше ніж десять справ, які пов’язані з фальсифікацією. У заяві представники партії наголосили, що вже з’явилась інформація про підкуп виборців у місті Васильків.

– За останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується, – повідомила партія.

Депутат Голосу Ярослав Железняк зазначив, що вони пішли на вибори, аби зупинити корупційні схеми, масштабні зловживання владою та безлад. Васильків, з його слів, приклад таких дій.

ОБСЄ оцінила місцеві вибори 2020

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) оцінило проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні. Там відзначили професіоналізм роботи ЦВК. Але вказали на політизованість окремих ТВК. Організація заявила, що вибори пройшли на високому рівні.

Джерело: партія Голос

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