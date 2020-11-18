Павло Рябікін очолив митницю – що відомо

Кабінет Міністрів призначив головою Державної митної служби генерального директора Міжнародного аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна.

55-річний український менеджер, політик і дипломат у березні 2017 року був призначений генеральним директором державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Читайте: Уряд призначив Рябікіна головою Держмитниці

За основним місцем роботи у 2019 році задекларував майже 5 млн грн заробітку.

З липня 2009 року до квітня 2010 року працював Надзвичайним та Повноважним послом України у Королівстві Данія.

На парламентських виборах 2012 року став народним депутатом від партії УДАР (№28 у виборчому списку). З липня 2014 року по вересень 2015 року працював заступником голови КМДА. Також очолював виборчий штаб Кличка на місцевих виборах.

У вересні 2015 року Віталій Кличко звільнив Рябікіна.

Згідно з його декларацією за 2019 рік, у власності чиновника – шість паркомісць і два гаража в Києві і Козині Київської області, а також нежитлові приміщення 1357,8 кв м в столиці.

Крім того, у власності Рябікина з дружиною п’ять квартир в Києві, дача в Обухівському районі і земля в столиці.

Також задекларовано незавершений садовий будинок в Києві площею 185,5 кв. м.

Ротація на митниці

Це вже п’ята спроба уряду продовжити реформу митниці після звільнення Максим Нефьодова, яке було погоджено наприкінці квітня 2020 року.

Першим після Нефьодова зайнятися реформуванням спробував Ігор Муратов, але наприкінці серпня його звільнили, замінивши Андрієм Павловським. У жовтні на цю посаду призначили Євгена Єнтіса.