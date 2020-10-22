Евгений Ентис: Кабмин назначил главу Гостаможни

Евгений Ентис 22 октября временно возглавил Государственную таможенную службу Украины.

Соответствующее постановление принял Кабмин: перед этим с должности был освобожден и.о. главы Гостаможни Андрея Павловского.

До нового назначения Евгений Ентис был заместителем главы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее работал в ГП Прозорро, которое занимается публичными закупками.

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О причинах устранения Андрея Павловского пока не сообщается.

К слову, это уже четвертая попытка правительства продолжить реформу таможни после увольнения Максим Нефедова, согласованного в конце апреля 2020 года.

Первым после Нефедова заняться реформированием попытался Игорь Муратов, но в конце августа его также уволили, заменив Андреем Павловским.

Фото: Prozorro