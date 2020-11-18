Правительство назначило Рябикина главой Гостаможни

Кабинет министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Сейчас он занимает должность гендиректора аэропорта Борисполь.
Такое решение приняли на заседании правительства 18 ноября.
Павел Рябикин — украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва.
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С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта Борисполь.
Руководитель таможни
В апреле 2020 года Кабмин уволил главу таможни Максима Нефедова.
Первым после Нефедова заняться реформированием таможни попытался Игорь Муратов, но в конце августа его также освободили, заменив Андреем Павловским.
Однако буквально недавно на эту должность назначили Евгения Ентиса, который уже сегодня потерял полномочия исполняющего обязанности.