Администрацию морского торгового порта Южный уличили на организации коррупционной схемы на 47,5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро во главе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой установили 11 человек, причастных к преступлению.

Бывший заместитель директора предприятия один из действующих руководителей и представитель другой компании вступили в сговор еще с рядом лиц.

Совместными действиями они формировали необходимость в определенных товарах, организовывали тендеры и следили за их ходом.

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Благодаря проведению 29 таких тендеров преступникам удалось похитить 47,5 млн грн при закупке товаров. Сейчас все чиновники задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Коррупция в Киевзеленстрое

НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководству Киевзеленстроя. Экс-чиновники коммунального объединения присвоили средства из местного бюджета Киева.

При закупке специальной техники преступникам удалось украсть 78 млн грн.

Фото: Администрация морского порта Южный