PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украли более 47 млн грн: НАБУ разоблачила коррупционную схему в порту Южный

Администрацию морского торгового порта Южный уличили на организации коррупционной схемы на 47,5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро во главе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой установили 11 человек, причастных к преступлению.

Бывший заместитель директора предприятия один из действующих руководителей и представитель другой компании вступили в сговор еще с рядом лиц.

Совместными действиями они формировали необходимость в определенных товарах, организовывали тендеры и следили за их ходом.

Читайте: Одесские активисты требовали у администрации порта Южный убрать селитру

Благодаря проведению 29 таких тендеров преступникам удалось похитить 47,5 млн грн при закупке товаров. Сейчас все чиновники задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Коррупция в Киевзеленстрое

НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководству Киевзеленстроя. Экс-чиновники коммунального объединения присвоили средства из местного бюджета Киева.

При закупке специальной техники преступникам удалось украсть 78 млн грн.

Фото: Администрация морского порта Южный

Источник: НАБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка