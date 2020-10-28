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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вкрали понад 47 млн грн: НАБУ викрила корупційну схему у порту Південний

Адміністрацію морського торговельного порту Південний викрили на організації корупційної схеми на 47,5 млн грн.

Національне антикорупційне бюро на чолі з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою встановили 11 осіб, причетних до злочину.

Колишній заступник директора підприємства, один з чинних керівників та представник іншої компанії вступили у змову ще з низкою осіб.

Спільними діями вони формували необхідність у певних товарах, організовували тендери та стежили за їх перебігом.

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Завдяки проведенню 29 таких тендерів злочинцям вдалося вкрасти 47,5 млн грн під час закупівлі товарів. Наразі усіх посадовців затримано.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Корупція у Київзеленбуді

НАБУ повідомило про підозру колишньому керівництву Київзеленбуду. Екс-посадовці комунального об’єднання приваласнили кошти з місцевого бюджету Києва.

Під час закупівлі спеціальної техніки злочинцям вдалося вкрасти 78 млн грн.

Фото: Адміністрація морського порту Південний

Джерело: НАБУ

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