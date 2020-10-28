Адміністрацію морського торговельного порту Південний викрили на організації корупційної схеми на 47,5 млн грн.
Національне антикорупційне бюро на чолі з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою встановили 11 осіб, причетних до злочину.
Колишній заступник директора підприємства, один з чинних керівників та представник іншої компанії вступили у змову ще з низкою осіб.
Спільними діями вони формували необхідність у певних товарах, організовували тендери та стежили за їх перебігом.
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Завдяки проведенню 29 таких тендерів злочинцям вдалося вкрасти 47,5 млн грн під час закупівлі товарів. Наразі усіх посадовців затримано.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Корупція у Київзеленбуді
НАБУ повідомило про підозру колишньому керівництву Київзеленбуду. Екс-посадовці комунального об’єднання приваласнили кошти з місцевого бюджету Києва.
Під час закупівлі спеціальної техніки злочинцям вдалося вкрасти 78 млн грн.