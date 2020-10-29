Малый бронированный катер Бердянск ВМС Украины в ноябре 2018 года был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52 во время агрессии РФ в Керченском проливе.

Почти через два года украинское судно отремонтировали на Николаевском судостроительном заводе.

Восстановленный катер уже прошел ходовые испытания и передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика.

Ремонт начался в июне 2020 года. Николаевские корабелы возобновили винто-рулевую систему, донно-бортовую арматуру, протекторы, систему главного двигателя и другие узлы катера.

И самое главное — пробоины от российского снаряда больше нет.

Конфликт в Керченском проливе

Россияне захватили катер Никополь, а также Яны Капу, Бердянск в ноябре 2018 года в результате конфликта в Керченском проливе.

Через год Россия вернула Украине катер вместе с другим бронированными судами, но но без вооружения и оборудования общей стоимостью $2,3 млн.

Катер Никополь восстановили на Николаевском судостроительном заводе и передали Военно-морским силам Украины еще в мае 2020.

Источник: Укроборонопром