Малий броньований катер Бердянськ ВМС України у листопаді 2018 року був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, під час агресії РФ у Керченській протоці.

Майже через два роки українське судно відремонтували на Миколаївському суднобудівному заводі.

Відновлений катер уже пройшов ходові випробування та переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка.

Ремонт розпочався у червні 2020 року. Миколаївські корабели відновили гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші вузли катеру.

І найголовніше – пробоїни від російського снаряду більше немає.

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Конфлікт у Керченській протоці

Росіяни захопили катер Нікополь, а також Яни Капу, Бердянськ у листопаді 2018 року внаслідок конфлікту у Керченській протоці.

Через рік Росія повернула Україні катер разом із іншим броньованими суднами, але без озброєння та устаткування загальною вартістю $2,3 млн.

Катер Нікополь відновили на Миколаївському суднобудівному заводі та передали Військово-морським силам України ще у травні 2020.

Джерело: Укроборонопром