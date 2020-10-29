Местные выборы во Львове: Садовый и Синютка встретятся во втором туре

Во второй тур мэрских выборов во Львове выходят действующий голова города Андрей Садовый и народный депутат от Европейской солидарности Олег Синютка.

За Садового проголосовало 90 812 избирателей (39,96%), а Синютку поддержало 70 504 избирателя (31,03%), сообщили во Львовской территориальной избирательной комиссии.

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Другие кандидаты:

Руслан Кошулинский — 9,74% голосов;

Ярослав Рущишин — 4,67%;

Игорь Зинкевич — 3,37%;

Иван Васюник — 2,95%;

Юлия Гвоздович — 2,30%;

остальные получили менее 2%.

Всего в выборах приняли участие чуть более 227 тыс. человек.

Второй тур выборов во Львове

Кандидат на должность мэра Львова на местных выборах 2020 Андрей Садовый сообщил, что готов ко второму туру.

Его опонент Олег Синютка также согласился на дебаты накануне второго тура выборов.

Проходной барьер в 5% во львовский горсовет преодолели пять партий — Европейская солидарность, Самопомощь, Голос, ВО Свобода и Варта.

Источник: Zaxid.net