Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
В Николаеве представители 16 участков пересчитывают голоса.
Причиной возвращения отчетной документации стало то, что ее неправильно упаковали, отчитываются наблюдатели.
Поэтому местная территориальная избирательная комиссия приняла решение о необходимости возврата документации и повторного пересчета голосов.
В Закарпатской области Ужгородская, Мукачевская и Хустская городские территориальные избирательные комиссии пересчитывают голоса на участках.
В частности, Мукачевская городскаяТИК пересчитывает голоса на 11 участках, Хустская — на девяти, Ужгородская на — двух.
Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.
По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.
По состоянию на 28 октября более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.
В Кропивницком повторно будут подсчитывать голоса на двух участках. Об этом сообщают наблюдатели Опоры. Члены городской территориальной избирательной комиссии планируют провести подсчет 28 и 29 октября.
В Киевской области в Богуславе пересчитают бюллетени на 30 избирательных участках из-за вероятности вмешательства в избирательный процесс.
Накануне в полицию поступили жалобы от официальных наблюдателей и уполномоченных лиц, находящихся в помещении ТИК о том, что в помещении комиссии обнаружен один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и два разорванные протокола.
Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.
Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.
Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов Евросолидарность победила на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей.
Поэтому партия получит самую большую фракцию в Киевсовете. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом — 19,44%.
В Украине уже почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Эта цифра составляет более 91% от общего количества участков.
Полностью завершили подсчет голосов в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.
Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.