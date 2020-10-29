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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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09:19 - 29 октября

В Николаеве представители 16 участков пересчитывают голоса.

Причиной возвращения отчетной документации стало то, что ее неправильно упаковали, отчитываются наблюдатели.

Поэтому местная территориальная избирательная комиссия приняла решение о необходимости возврата документации и повторного пересчета голосов.

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09:16 - 29 октября

В Закарпатской области Ужгородская, Мукачевская и Хустская городские территориальные избирательные комиссии пересчитывают голоса на участках.

В частности, Мукачевская городскаяТИК пересчитывает голоса на 11 участках, Хустская — на девяти, Ужгородская на — двух.

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18:33 - 28 октября

Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.

По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.

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15:55 - 28 октября

По состоянию на 28 октября более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

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15:48 - 28 октября

В Кропивницком повторно будут подсчитывать голоса на двух участках. Об этом сообщают наблюдатели Опоры. Члены городской территориальной избирательной комиссии планируют провести подсчет 28 и 29 октября.

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09:16 - 28 октября

В Киевской области в Богуславе пересчитают бюллетени на 30 избирательных участках из-за вероятности вмешательства в избирательный процесс.

Накануне в полицию поступили жалобы от официальных наблюдателей и уполномоченных лиц, находящихся в помещении ТИК о том, что в помещении комиссии обнаружен один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и два разорванные протокола.

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09:09 - 28 октября

Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.

Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.

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17:50 - 27 октября

Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов Евросолидарность победила на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей.

Поэтому партия получит самую большую фракцию в Киевсовете. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом — 19,44%.

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17:48 - 27 октября

В Украине уже почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Эта цифра составляет более 91% от общего количества участков.

Полностью завершили подсчет голосов в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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17:46 - 27 октября

Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.

Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

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