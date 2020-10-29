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По состоянию на 28 октября более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.