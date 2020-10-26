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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов 2020 во Львове: Садовый готов ко второму туру

Кандидат на должность мэра Львова на местных выбррах 2020 Андрей Садовый сообщил, что готов ко второму туру.

По его словам, это должна быть борьба стратегий и планов, а не компроматов и фейков.

— Спасибо всем львовянам, что пришли и проголосовали. Мне приятно, что Самопоміч занимает твердую вторую позицию, Голос — третью, — отметил Садовый.

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Кроме того, действующий мэр Львова сообщил, что в случае победы на местных выборах 2020 хотел бы построить завод комплексной сортировки и переработки твердых бытовых отходов.

— Также надо развивать образование. Львов последние четыре года занимает лидирующие позиции по результатам ВНО, поэтому эти достижения нужно приумножать. Инфраструктурные проекты нужно еще развивать, — сообщил мэр Львова.

Результаты выборов во Львове

По результатам экзит-полов во Львове на местных выборах 2020 победу одерживает действующий мэр Андрей Садовый.

Он набрал 41,12% поддержки избирателей. Проходной барьер в 5% преодолели 5 партий — Европейская солидарность, Самопомощь, Голос, ВО Свобода, Варта.

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