Місцеві вибори у Львові: Садовий і Синютка зустрінуться у другому турі

У другий тур мерських виборів у Львові виходять міський міста Андрій Садовий і народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка.

За Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), а Олега Синютку підтримали 70 504 виборця (31,03%), повідомили у Львівській територіальній виборчій комісії.

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Інші кандидати:

Руслан Кошулинський – 9,74% голосів;

Ярослав Рущишин – 4,67%;

Ігор Зінкевич – 3,37%;

Іван Васюник – 2,95;

Юлія Гвоздович – 2,30;

решта отримали менш як 2%.

Всього у виборах взяли участь трохи більше ніж 227 тис. осіб.

Другий тур виборів у Львові

Кандидат на посаду мера Львова на місцевих виборах 2020 Андрій Садовий повідомив, що готовий до другого туру.

Його опонент Олег Синютка також погодився на дебати напередодні другого туру виборів.

Прохідний бар’єр у 5% у львівську міськраду подолали п’ять партій – Європейська солідарність, Самопоміч, Голос, ВО Свобода та Варта.

Джерело: Zaxid.net