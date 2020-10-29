Представители Киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета завершили изучение формирования цен на ПЦР-тесты в Киеве и четырех областях и пришли к выводу, что рынок в этих регионах является конкурентным.

Стоимость тестирования в гослабораториях столицы, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях, колеблется от 0 до 1,8 тыс. грн, в частных — от 530 грн до 3,4 тыс. грн.

— Нарушений мы не зафиксировали. Никаких антиконкурентных согласованных действий и ценовых сговоров нет, — отметил глава управления Алексей Хмельницкий.

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Однако специалисты обнаружили разный уровень рентабельности, местами он очень высокий. Средний показатель рентабельности — 0-40%, однако в Киеве есть лаборатории, где проводят ПЦР-тесты с рентабельностью 70%.

— Предельный уровень рентабельности на эти услуги не установлен. Поэтому это не является нарушением, мы за это штрафовать не можем, — добавил Алексей Хмельницкий.

Исследование завершится на следующей неделе, его в августе инициировал депутат Киевсовета Александр Бродский.

ПЦР-тесты

Эффективным методом определения коронавирусоной инфекции является ПЦР-тестирование.

Однако из-за большого ажиотажа на эту услугу в Украине появился черный рынок.

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