Представники Київського обласного територіального управління Антимонопольного комітету завершили вивчення формування цін на ПЛР-тести у Києві і чотирьох областях та дійшли висновку, що ринок у цих регіонах є конкурентним.

Вартість тестування у держлабораторіях столиці, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській і Черкаській областях, коливається від 0 до 1,8 тис. грн, у приватних – від 530 грн до 3,4 тис. грн.

– Порушень ми не зафіксували. Жодних антиконкурентних узгоджених дій і цінових змов немає, – зазначив глава управління Олексій Хмельницький.

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Однак фахівці виявили різний рівень рентабельності, подекуди він занадто високий. Середній показник рентабельності – 0-40%, проте у Києві є лабораторії, де проводять ПЛР-тести з рентабельністю 70%.

– Граничний рівень рентабельності на ці послуги не встановлено. Тому це не є порушенням, ми за це штрафувати не можемо, – додав Олексій Хмельницький.

Дослідження завершиться наступного тижня, його у серпні ініціював депутат Київради Олександр Бродський.

ПЛР-тести

Ефективним методом визначення коронавірусоної інфекції є ПЛР-тестування.

Однак через великий ажіотаж на цю послугу в Україні з’явився чорний ринок.

Детальніше про ПЛР-тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.