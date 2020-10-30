PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

НАПК возобновил работу реестра электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Так выполнили решение правительства, которое противоречит решению Конституционного суда.

Ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

ЧитайтеПо решению Конституционного суда стоят внешние силы — СНБО

НАПК возобновил работу реестра электронных деклараций

По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.

Реестр электронных деклараций снова доступен.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовной ответственности за ложное декларирование — наказание слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

Решение Конституционного Суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации. Если НАПК не сможет проводить проверки — в свою очередь будет невозможно назначить руководителей областных советов.

Источник: НАПК

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх