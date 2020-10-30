НАПК возобновил работу реестра электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Так выполнили решение правительства, которое противоречит решению Конституционного суда.

Ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

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По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.

Реестр электронных деклараций снова доступен.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовной ответственности за ложное декларирование — наказание слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

Решение Конституционного Суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации. Если НАПК не сможет проводить проверки — в свою очередь будет невозможно назначить руководителей областных советов.

Источник: НАПК