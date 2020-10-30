НАПК возобновил работу реестра электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к реестру электронных деклараций.
Так выполнили решение правительства, которое противоречит решению Конституционного суда.
Ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.
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По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.
Реестр электронных деклараций снова доступен.
Решение КСУ
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовной ответственности за ложное декларирование — наказание слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.
Решение Конституционного Суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации. Если НАПК не сможет проводить проверки — в свою очередь будет невозможно назначить руководителей областных советов.
Источник: НАПК