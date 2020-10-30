НАЗК відновив роботу реєстру електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Так виконали рішення уряду, яке суперечить рішенню Конституційного суду.

Відомство, керуючись рішенням Кабміну, також зможе проводити спецперевірки, що уможливить призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

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За словами очільника відомства Олександра Новікова, розпорядження уряду є першим кроком до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні.

Реєстр електронних декларацій знову доступний.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування – покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

Рішення Конституційного Суду України становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації. Якщо НАЗК не зможе проводити перевірки – своєю чергою буде неможливо призначити керівників обласних рад.

Джерело: НАЗК