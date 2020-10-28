В Черновцах пациенты с Covid-19 самостоятельно покупают кислородные баллоны — инфекционистка

Пациенты Черновицкой областной больницы с подтвержденным Covid-19 вынуждены самостоятельно покупать кислородные баллоны.

Об этом в своем Facebook сообщила врач-инфекционист медучреждения Ольга Кобевко.

— Люди приходят со своими баллонами, зная, что медики им могут помочь. Баллоны берут в других медучреждениях, кто-то — у знакомых. Власть не позаботилась о том, чтобы сделать разводку кислорода, которую можно было за семь месяцев провести. Ничего не сделано, абсолютно, — рассказала она.

Местные журналисты нашли мужа одной из пациенток, которая срочно нуждалась кислорода. Он лично купил для жены баллон, однако в тот же день больница сама обеспечила кислородом пациентку.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак заверила, что 27 октября областная больница получила 75 кислородных концентраторов, а само обеспечение кислородом будет проходить в несколько этапов.

В то же время полиция проверит, действительно ли были случаи, когда медики требовали у пациентов самостоятельно покупать кислородные баллоны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 28 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 474 человек. Общее количество составляет 363 075

На Буковине с начала пандемии зарегистрировано 20 509 случаев коронавируса, за прошедшие сутки — 392.

Было зафиксировано антирекорд по суточному приросту умерших от осложнений Covid-19 — всего 165 летальных случаев.