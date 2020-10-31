Лікарні на місцях самостійно вирішують, в який спосіб забезпечити ліжко для хворих на коронавірус киснем – централізовано чи за допомогою кисневого концентратору.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пояснюючи, чому МОЗ не доручило і централізовано, і на місцевому рівні закупити кисневі концентратори.

– Міністерство охорони здоров’я вважає, що в який саме спосіб забезпечити ліжко киснем – або централізовано, або за допомогою кисневого концентратору – це вже вирішується безпосередньо на місці самою лікарнею або власником цих лікарень, якими є відповідні місцеві влади.

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Також міністр зазначив, що уряд виділив 572 млн грн на забезпечення ліжок киснем по всій країні. Водночас обласні державні адміністрації вже надали розрахунки, щоб отримати додаткове фінансування.

Ситуація з киснем для хворих на Covid-19

Уряд дав завдання головам ОДА забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом. Тим часом у Чернівцях пацієнти з Covid-19 самостійно купують кисневі балони.

За словами місцевого лікаря-інфекціоніста Ольги Кобевко, люди приходять зі своїми балонами, які беруть в інших медзакладах, хтось – у знайомих.