В Украине загруженность больниц для пациентов с Covid-19 приближается к 70%

По состоянию на 31 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. В одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Худшая ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

Лучше всего ситуация с занятостью коек наблюдается в Тернопольской области — 54,9%.

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Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости Covid-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 — норма 40. Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области — 467,7.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 31 октября на коронавирус заболели еще 8 752 человека, от начала пандемии уже 387 481 больной.

Всего полностью побороть болезнь удалось 158 928 пациентам, умерло — 7 196 человек.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Киеве (781), Донецкой (749) и Харьковской (622) областях.