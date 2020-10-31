В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70%

Станом на 31 жовтня в Україні лікарняні ліжка зайняті вже на 67,2%. В жодній області цей показник не становить нижче 50%.

Найгірша ситуація з лікарняними ліжками в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.

Найкраща ситуація із зайнятістю ліжок спостерігається в Тернопільській області – 54,9%.

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Крім того, у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на Covid-19. У середньому в Україні цей показник становить 246,4 – норма 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 467,7.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 31 жовтня на коронавірус захворіли ще 8 752 людини, від початку пандемії вже 387 481 хворий.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 158 928 пацієнтам, померло – 7 196 людей.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Києві (781), Донецькій (749) та Харківській (622) областях.