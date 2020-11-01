Минздрав советует всем украинским работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционную форму работы.

Об этом во время брифинга 1 ноября 2020 года напомнил глава ведомства Максим Степанов.

— Еще в начале октября предлагали такие изменения, приняли их 13 октября на заседании правительства. Рекомендуется всем субъектам по возможности переходить на дистанционную работу, — отметил Максим Степанов.

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Кроме того, в профильном министерстве советуют учреждениям, предприятиям и организациям изменить график работы, чтобы создать условия, чтобы их работники не попадали в общественные места и не пользовались транспортом в час пик.

— Рекомендуется менять время начала и окончания работы. Это касается и органов местного самоуправления, и органов власти. Это делается для того, чтобы минимизировать контакты между людьми, — подвел итог Максим Степанов.

Работа на дому

Из-за пандемии коронавируса и карантина часть украинцев работает дома, а некоторых новые условия вообще лишили регулярного заработка.

Но даже в таких условиях можно подзаработать.

О том, как заработать во время карантина, читайте на Фактах ICTV.