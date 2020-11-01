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Факти / Україна

Дистанційка та новий графік – Степанов озвучив рекомендації для роботодавців

МОЗ радить всім українським роботодавцям за можливості перевести своїх співробітників на дистанційну форму роботи.

Про це під час брифінгу 1 листопада 2020 року нагадав очільник відомства Максим Степанов.

– Ще на початку жовтня пропонували такі зміни, ухвалили їх 13 жовтня на засіданні уряду. Рекомендовано усім суб’єктам за можливості переходити на дистанційну роботу, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: МОЗ закликає українців працювати дистанційно

Крім того, у профільному міністерстві радять установам, підприємствам та організаціям змінити графік роботи, аби створити умови, щоб їхні працівники не потрапляли до громадських місць та не користувалися транспортом у час пік.

– Рекомендовано змінювати час початку та закінчення роботи. Це стосується і органів місцевого самоврядування, і органів влади. Це робиться для того, аби максимально зменшити контакти між людьми, – підсумував Максим Степанов.

Робота вдома

Через пандемію коронавірусу та карантин частина українців працює вдома, а деяких нові умови взагалі позбавили регулярного заробітку.

Але навіть за таких умов можна підзаробити.

Про те, як заробити під час карантину, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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