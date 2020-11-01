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Факты / Украина / Политика

ТИК объявила дату проведения второго тура мэрских выборов во Львове

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы. За кресло мэра Львова во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.

Руководитель ТИК Игорь Слипецкий заявил, что второй тур местных выборов во Львове состоятся 22 ноября.

Садовой и Синютка выразили готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.

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Местные выборы во Львове

В первом туре мэрских выборов во Львове за Андрея Садового проголосовало 90 812 избирателей (39,96%), а Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%).

В Львовский горсовет попадают пять партий: ЕС — 30,9% (26 депутатов), Самопоміч — 19,6% (17 депутатов), Голос — 8,9% (8 депутатов), Варта — 7% (7 депутатов) , Свобода — 6,8% (6 депутатов).

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