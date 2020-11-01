Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів міського голови. За крісло мера Львова у другому турі будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка.

Керівник ТВК Ігор Сліпецький заявив, що другий тур місцевих виборів у Львові відбудуться 22 листопада.

Садовий та Синютка висловили готовність провести дебати перед другим туром голосування.

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Місцеві вибори у Львові

У першому турі мерських виборів у Львові за Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), а Олега Синютку підтримали 70 504 виборця (31,03%).

У Львівську міськраду потрапляють п’ять партій: ЄС — 30,9% (26 депутатів), Самопоміч — 19,6% (17 депутатів), Голос — 8,9% (8 депутатів), Варта — 7% (7 депутатів), Свобода — 6,8% (6 депутатів).