Дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, которого обвиняли в декларировании недостоверной информации, закрыл Высший антикоррупционный суд Украины.

Производство закрыто ввиду того, что 27 октября Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников.

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Константин Брыль в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно.

Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларации.

В производстве ВАКС находятся 17 таких уголовных дел. При этом за 13 делами указанная статья является единственной инкриминируемой.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины своим решением отменил ответственность за незаконное обогащение и наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями.

Поэтому национальное агентство по противодействию коррупции был вынужден закрыть реестр электронных деклараций.

Источник: Высший антикоррупционный суд Украины