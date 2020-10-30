Одним решением КСУ можно изменить конституционный строй в стране — Тупицкий

Одним решением Конституционного суда можно изменить конституционный строй. Но судьи на это не пойдут.

Это общее решение, заявил глава КСУ Александр Тупицкий на брифинге 30 октября.

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По его словам, неоднократные побуждения относительно того, чтобы КС растолковал 106 статью Конституции Украины. Следует заметить, что она определяет исчерпывающий перечень полномочий президента Украины. Статья состоит из 31 части.

— Там по перечню полномочий очень интересная часть: И другие полномочия. Так вот, нужно дочитывать ее до конца, где говорится определенные этой Конституцией. Если это толковать не буквально, особенно к определенным пунктам, которые определены категорично: о назначении тех или иных лиц на руководящие должности, — то можно одним решением Конституционного суда изменить конституционный строй в стране. Мы на это не пойдем никогда. Я лично заявляю: такой вопрос не обсуждался. Это ответ за все Конституционный суд Украины, — сказал он.

Тупицкий утверждает, что несогласованность антикоррупционного законодательства с Конституцией — следствие Революции достоинства.

— Огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу необходимости. Но сейчас страна не может жить с частично или полностью неконституционными антикоррупционными законами, — заявил Тупицкий.

Митинги под КСУ

Возле здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция протеста Отправим судей-предателей КС в Ростов.

Протестующие выступают против решения суда об отмене части норм антикоррупционного законодательства, в частности против отмены статьи об ответственности за недостоверное декларирование чиновниками имущества.

27 октября КСУ своим решением отменил ответственность за незаконное обогащение и наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями. Из-за этого Национальное агентство по противодействию коррупции было вынуждено закрыть реестр электронных деклараций.