В Конституционном суде объяснили решение по антикоррупционному законодательству

Конституционный суд Украины придерживается позиции, что декларирование доходов чиновников является неоспоримым требованием в современной демократической стране.

Антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества, подчеркивается в разъяснении, заявили в КСУ.

Вместе с тем в суде настаивают, что как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

— Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности, — указывается в разъяснении суда.

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По мнению КС, это не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, который закреплен в ч. 1 ст. 8 Конституции Украины, а именно с такими его элементами, как юридическое определенность и предсказуемость закона.

— Из приведенных позиций Конституционного Суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическое определенность, предсказуемость, пропорциональность и соответствие, — резюмировали в суде.

Решение КСУ

27 октября Конституционный Суд Украины своим решением отменил ответственность за незаконное обогащение и наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями.

Из-за этого национальное агентство по противодействию коррупции было вынуждено закрыть реестр электронных деклараций.

Источник: КСУ