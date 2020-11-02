Справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, якого обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації, закрив Вищий антикорупційний суд України.

Провадження закрито з огляду на те, що 27 жовтня Конституційний Суд України скасував кримінальну відповідальність за надання недостовірних даних у деклараціях чиновників.

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Костянтин Бриль у деклараціях за 2016 і 2017 роки не зазначив земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права на загальну суму майже 35 млн грн і 8 млн грн відповідно.

Крім того, з’ясувалося, що у 2015 році службовець усупереч законодавству взагалі не подав декларації.

У провадженні ВАКС перебувають 17 таких кримінальних справ. При цьому за 13 справами зазначена стаття є єдиною інкримінованою. Рішення КСУ 27 жовтня Конституційний суд України своїм рішенням скасував відповідальність за незаконне збагачення і покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями. Через це національне агентство з протидії корупції був змушений закрити реєстр електронних декларацій.

Джерело: Вищий антикорупційний суд України